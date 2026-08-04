Умєров окреслив свої головні завдання на посаді глави СЗР

Серед пріоритетів Умєров назвав розвиток міжнародної співпраці, реалізацію стратегічних ініціатив президента України та посилення спроможностей СЗР.

Колишній очільник Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров після того, як в понеділок, 3 серпня, указом президента України його призначено головою Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), розповів в Facebook, над якими питаннями буде працювати на новій посаді.

Він подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру та заявив, що Служба зовнішньої розвідки має потенціал стати ще потужнішим інструментом захисту національних інтересів держави.

Зокрема, серед пріоритетів Умєров назвав розвиток міжнародної співпраці, реалізацію стратегічних ініціатив президента України та посилення спроможностей СЗР.

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За словами нового очільника СЗР, одним із ключових напрямів роботи залишиться подальший розвиток міжнародних зв’язків України у сфері безпеки та оборони.

"За останні роки нам вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв’язки зі Сполученими Штатами, Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу й іншими партнерами. Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці", - йдеться в його повідомленні.

Умєров розповів, що окремим напрямом залишатиметься реалізація стратегічних ініціатив Президента України – Drone Deal, антибалістичної програми Freya та інших міжнародних проєктів, спрямованих на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та наших партнерів.

"Команда Служби зовнішньої розвідки України заслуговує на ще більші можливості для реалізації свого потенціалу. Моє завдання – посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи", - наголосив він.

Кадрові зміни в країні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в США. Примітно, що причина звільнення не вказується. Однак, на своїй Facebook-сторінці Стефанішина заявила, що подала у відставку за власним бажанням. Вона додала, що це рішення "продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше". За її словами, основні пункти плану, з яким вона приїхала до США, були виконані. 27 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський призначив Стефанішину на цю посаду.

Також ми писали, що Зеленський указом вивів зі складу РНБО ексглаву МВС Ігоря Клименка, колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, ексголовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ексміністра економіки Олексія Соболева та ексміністра оборони Михайла Федорова. Натомість, іншим указом він нових осіб: міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, прем'єр-міністра України Сергія Корецького міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, міністра юстиції Дениса Маслова, першого заступника голови СБУ Олександра Поклада та виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару.

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