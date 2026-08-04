На кордонах РФ готуються до найгіршого: Newsweek назвав країни, які стали прикладом для всього НАТО

Східноєвропейські країни НАТО розробили власну модель підготовки до можливої війни з Росією.

Східноєвропейські країни, які ще зовсім недавно вважалися найбільш вразливими членами НАТО, сьогодні стають прикладом для наслідування.

Саме держави, що межують з Росією, продемонстрували найбільш комплексний підхід до оборони, поєднуючи збільшення військових витрат із підготовкою суспільства до можливих загроз, пише у своїй статті журналістка Newsweek Джульєтта Бретан.

Зазначається, що лідерами за оборонними видатками вже стали Польща, Литва, Латвія та Естонія. За словами Бретан, ці країни почали готуватися до можливої загрози значно раніше за більшість західноєвропейських держав.

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"Після кібератаки на Естонію у 2007 році, війни Росії проти Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році країни Балтії та Польща прискорили модернізацію армій, посилили кібербезпеку та відновили обов’язкову військову службу", – наголосила Бретан.

Дослідниця зазначила, що в цих країнах особливу увагу приділяють не лише збройним силам, а й підготовці цивільного населення. Наприклад, у країнах Балтії розвивають систему так званої "тотальної оборони": навчають молодь сучасним технологіям, зокрема використанню безпілотників, проводять навчання з кібербезпеки та готують лікарні до роботи в умовах можливої війни.

Крім того, Польща та країни Балтії активно зміцнюють східний фланг НАТО. У регіоні створюються оборонні споруди, зокрема бункери, протитанкові загородження та інженерні укріплення. До того ж Польща реалізує масштабний проєкт "Східний щит", який має посилити захист кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Що відбувається в інших країнах Європи

Бретан зазначила, що з закінченням холодної війни в Європі почали вважати Росію миролюбним партнером, тому применшували будь-яку загрозу. У зв’язку з цим, чисельність німецьких військ скоротилася з 585 тис. у 1990 році до 177 тис. у 2016 році, тоді як чисельність британської армії скоротилася на 30% з 2000 по 2024 рік. Багато європейських держав також скасували призов на військову службу. Тим часом усі надії у сфері безпеки були покладені на плечі НАТО та США.

"Країни Балтії та Польща ніколи не погоджувалися з цими припущеннями", – зазначила журналістка.

Що робили Польща та країни Балтії

Польща вступила до НАТО у 1999 році, а країни Балтії – у 2004 році, і одразу ж розпочали модернізацію своїх армій та інвестування в оборону. Латвія та Литва відновили військову службу у 2010-х та 2020-х роках; нещодавно Литва повідомила про рекордну кількість добровольців, які вступили на військову службу.

Країни також почали вимагати від НАТО жорстких гарантій безпеки, особливо щодо статті 5, яка гарантує, що альянс захистить будь-яку державу-члена у разі нападу.

Енергетична безпека

Не менш важливим напрямком стала енергетична безпека. Так, Литва однією з перших у Європі повністю відмовилася від російського газу завдяки будівництву терміналу скрапленого природного газу.

Авторка статті вважає, що саме досвід Польщі та країн Балтії сьогодні формує нову модель оборони НАТО. Замість орієнтації виключно на військові бюджети ці держави роблять ставку на стійкість усієї країни – від армії та критичної інфраструктури до цифрової безпеки та підготовки населення.

На думку журналістки, в умовах постійних загроз цей підхід може стати орієнтиром для решти європейських союзників по НАТО.

"Держави, які пропонують НАТО нову модель оборони, – це не обов’язково ті, що витрачають найбільше, а ті, які десятиліттями виходили з припущення, що можуть стати наступними жертвами", – зазначила вона.

Інші новини про можливий напад РФ

Після початку повномасштабної війни РФ проти України країни Балтії та Польща постійно називають найбільш імовірним напрямком можливої майбутньої конфронтації між Росією та НАТО. Такі оцінки лунають з боку західних розвідок, військових аналітиків та керівництва країн східного флангу Альянсу.

При цьому американська розвідка попередила Варшаву про ризик можливих російських провокацій проти критичної інфраструктури Польщі з метою перевірити реакцію НАТО. Серед можливих сценаріїв називалися удари безпілотниками або ракетами.

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