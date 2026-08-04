В Україні подорожчала валюта: курс долара і євро 4 серпня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,42 грн, а євро – 51,26 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 4 серпня, зріс на 11 копійок і складає 45,08 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,42 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 16 копійок і становить 51,93 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,26 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,81 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,62 грн/євро, а курс продажу - 51,40 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 4 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 37 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що серпень може стати місяцем, коли сезонні чинники та фундаментальні фактори одночасно працюватимуть проти гривні. В базовому сценарії курс долара може сягнути позначки 46 гривень. Додатковий тиск на валютний ринок, на думку експерта, створить повний прояв наслідків портової блокади.

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