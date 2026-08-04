Коли в мене бракує оптимізму, я згадую указ Зеленського від 8 травня, - очільник МЗС Молдови

Попшой заявив, що в Молдові переконані, що не може бути тривалого миру без справедливості та відповідальності.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой став почесним спікером загальної наради послів, що відбулася у Києві. Він виголосив промову, яка тривала 7 хвилин, повністю українською мовою, зірвавши аплодисменти, повідомляє Європейська правда.

Видання поділилося, що Попшой подякував Україні та українцям за захист його країни та громадян:

"Наші діти сплять спокійно, тому що українські діти, військові, лікарі, рятувальники та звичайні громадяни пережили жахіття, які не повинен зазнати жоден народ. Це борг, який жоден сусід не здатен повністю віддати. Та справжня дружба вимірюється не боргами, вона вимірюється тим, чи приходимо ми на допомогу тоді, коли це найбільше потрібно. І Молдова щоденно намагалась бути поруч".

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Також очільник МЗС Молдови нагадав, що саме у період головування його країни у Раді Європи було запущено Спецтрибунал щодо злочину агресії.

"Ми твердо переконані, що не може бути тривалого миру без справедливості та відповідальності. Злочин агресії не може стати ще однією сторінкою історії, яку світ мовчки перегорне. Агресія ніколи не повинна ставати нормою. Безкарність ніколи не повинна ставати приємною. Справедливість – це не помста, справедливість – це фундамент миру", - наголосив він.

Окрім цього, зазначає видання, Попшой висловив захоплення роботою української дипломатії:

"Коли в мене бракує оптимізму, я згадую указ президента України Володимира Зеленського від 8 травня, яким Путіну було дозволено провести свій сюрреалістичний парад. Зізнаюсь, щоразу це помітно поліпшує мій настрій".

В статті вказується, що його слова викликали сміх у залі.

Указ Зеленського - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ, яким дозволив Росії провести 9 травня військовий парад в Москві на Красній площі. В тексті указу, який опублікований на сайті Офісу президента України, вказувалося, що "враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, постановляю: дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві". Документ також чітко визначав часові та просторові межі для параду.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін коментуючи указ Зеленського, зазначив, що "для Росії 9 травня – це не комедійне шоу з грою на клавішних інструментах", а "святий день, тому що кожна сім’я у нас постраждала". Очільник Кремля навів дані, що з 27 мільйонів громадян СРСР, які загинули в роки Радянсько-Німецької війни, близько 70% припало на РРФСР. Тому, наголосив Путін, "для нас це подія, яка стосується кожної сім'ї, ми тут ні в які ігри не граємо".

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