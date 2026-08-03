Світовий рекорд спеки тримається понад 100 років, хоча вчені йому не вірять

Рекордний показник було зафіксовано в американській Долині Смерті 10 липня 1913 року.

Офіційний світовий рекорд найвищої температури повітря на Землі може виявитися помилковим. Справа в тому, що дедалі більше кліматологів і синоптиків вважають, що показник 56,7 градуса Цельсія не відповідає реальним погодним умовам.

Цей показник було зареєстровано в американській Долині Смерті 10 липня 1913 року. Як пише Space Daily, попри те, що він досі вважається світовим рекордом, низка фахівців переконана, що така температура була практично неможливою.

Сумніви щодо достовірності рекорду з’явилися не вперше. Ще у 2016 році історик погоди Крістофер Берт спільно з кліматологом Вільямом Рейдом опублікували дослідження, в якому дійшли висновку, що це вимірювання суперечить метеорологічним даним того періоду. За їхніми словами, температура на станції виявилася значно вищою, ніж на сусідніх пунктах спостереження, що неможливо пояснити природними погодними процесами.

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Нові дані, опубліковані в Бюлетені Американського метеорологічного товариства, ще більше посилили сумніви. Автори дослідження дійшли висновку, що реальна максимальна температура того дня могла становити близько 49 градусів Цельсія, що майже на 8 градусів нижче за офіційний рекорд.

Незважаючи на це, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) продовжує визнавати показник 1913 року офіційним світовим рекордом. Вчені пояснили, що для його скасування потрібне окреме рішення спеціальної комісії.

Цікаво, що раніше ВМО вже переглядала аналогічний рекорд. У 2012 році організація анулювала показник 58 градусів Цельсія, зареєстрований у 1922 році в лівійському місті Ель-Азізія. Після розслідування з’ясувалося, що вимірювання було виконано несправним приладом і недосвідченим спостерігачем. Саме після цього рекорд Долини Смерті автоматично став світовим.

При цьому цікаво, що сучасні екстремальні температури в Долині Смерті також залишаються рекордними. У 2020 та 2021 роках там офіційно зареєстрували 54,4 градуса Цельсія – це найвищі достовірно підтверджені показники останніх десятиліть.

На думку дослідників, історія з рекордом 1913 року показує, що офіційні кліматичні дані можуть зберігатися не тому, що їхня достовірність не викликає сумнівів, а тому, що їхній перегляд вимагає тривалої процедури та окремого рішення міжнародних експертів.

Інші новини про клімат

Раніше повідомлялося, що вчені з Університету Маккуорі в Сіднеї оприлюднили тривожний прогноз щодо того, яким може стати життя на Землі до кінця XXI століття. Вчені розглянули сценарій, за яким до 2100 року середня температура на планеті підвищиться приблизно на 4 °C порівняно з доіндустріальним рівнем.

За їхніми оцінками, глобальне потепління, масштабні лісові пожежі, скорочення традиційного тваринництва та розвиток генних технологій здатні кардинально змінити звичний світ.

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