В Україну повернуться відключення світла: Шмигаль озвучив терміни

Через аномальну спеку вже наступного тижня споживання електроенергії може зрости на 1 ГВт.

В Україну можуть повернутися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу через прогнозовану спеку вже з наступного тижня. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль у Facebook.

"Готуємо енергосистему України до максимальних серпневих навантажень. Уже наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за нашими розрахунками, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт", - зазначив керівник енергетичного відомства.

За його словами, вже вжито комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі, а саме:

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відкореговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;

готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання;

буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.

"Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас "Укренерго" готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - відмітив Шмигаль.

Міністр енергетики також наголосив, що кожен споживач може допомогти енергетикам. Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00–23:00) є внеском у стабільну роботу енергосистеми.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Останніми тижнями в Україні не застосовували планових графіків відключення електроенергії для населення. Останній раз 14 липня в двох районах Києва тимчасово було відсутнє світло. Тоді повідомлялося, що електропостачання зникло через аварію.

6 липня Росія здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Тоді внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у шести областях тимчасово залишалася без електропостачання.

Раніше, 2 липня, російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Тоді через удари по об'єктах енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві, а також у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилися без світла.

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