Для Трампа настав ідеальний момент, щоб завершити війну в Україні, – експерт NYT

Якби війна закінчилася сьогодні, кожна сторона могла б оголосити про перемогу, вважає Грем.

Зараз у президента США Дональда Трампа з’явилася реальна можливість виступити миротворцем і завершити війну Росії в Україні, однак цей сприятливий момент може швидко зникнути. Про це пише у статті для The New York Times Томас Грем, експерт Білого дому з питань Росії в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого.

"Путін продовжує схвально відгукуватися про Трампа, але деякі високопоставлені чиновники, а також відомі коментатори, підкреслюють допомогу США Україні у військових діях і ставлять під сумнів здатність президента США виступати в ролі ефективного та надійного посередника", – пише Грем.

Аргумент на користь негайного відновлення участі США в переговорах є переконливим з двох причин.

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1. Конфлікт увійшов у небезпечну спіраль ескалації

Україна посилює удари, які дедалі глибше проникають у Росію, вражаючи енергетичну інфраструктуру та військові об’єкти. Вона поступово відрізає Кримський півострів від материкової частини Росії. Вперше росіяни, які перебувають далеко від лінії фронту, відчувають прямі наслідки війни.

У відповідь Росія стрімко посилює повітряні удари по українських містах та життєво важливій інфраструктурі, використовуючи дефіцит українських засобів ППО.

Водночас у Європі поширюються побоювання щодо розширення війни, оскільки українські безпілотники та російські ракети порушують повітряний простір союзників по НАТО.

2. Війна дозріла до завершення

Як зазначає аналітик, обидві сторони повинні якомога швидше покласти край конфлікту. Київ відчуває нестачу бійців і стикається зі зростаючими труднощами у мобілізації людей на передову. Чим довше триває війна, тим менша ймовірність повернення мільйонів українців, які виїхали за кордон. Продовження конфлікту лише ще більше збільшить витрати на відновлення, які вже становлять сотні мільярдів доларів.

Росія стикається зі своєю власною демографічною кризою та дедалі більшими труднощами з мобілізацією. Економічні витрати швидко зростають і стають дедалі очевиднішими. Росія дедалі більше відстає від Сполучених Штатів і Китаю – двох країн, з якими вона змагається за роль великої держави:

"З кожним днем війни майбутнє виглядає дедалі похмурішим. Однак, якби вона припинилася сьогодні, кожна сторона могла б оголосити про перемогу. Зеленський міг би по праву заявити, що зберіг те, що найцінніше для українців: їхню незалежність, суверенітет та європейські амбіції. Путін міг би вихваляти успіх Росії у протидії спробам Заходу завдати Росії стратегічної поразки та у "визволенні" мільйонів росіян на сході України".

За цих умов терміново потрібні інтенсивні переговори, щоб скористатися моментом і покласти край конфлікту. І лише Вашингтон має необхідний вплив та політичну вагу для дипломатичних зусиль.

"США можуть вести переговори як з Москвою та Києвом, так і з ключовими європейськими столицями. Україна та Росія не можуть зробити це самостійно – саме тому вони хочуть, щоб Вашингтон відновив діалог", – пише Грем.

Ніхто не очікує негайного прориву; завдання полягає в тому, щоб закласти основу для "човникової" дипломатії, щоб подолати величезні розбіжності між двома сторонами. Якщо Вашингтон хоче перевірити, чи можна покласти край цій війні, він повинен діяти зараз, перш ніж ескалація закриє дипломатичну можливість, яку вже почала створювати втома, підкреслює експерт.

Коли закінчиться війна

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір зробити все можливе, щоб змусити Путіна погодитися на припинення війни до зими.

Водночас колишній посол США в НАТО вважає, що Путін продовжить боротьбу взимку, намагаючись остаточно зламати Україну, але до весни йому доведеться погодитися на припинення вогню. А поки що Україні доведеться пережити ще одну надзвичайно складну зиму, яка може стати найсерйознішим випробуванням з початку повномасштабного вторгнення.

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