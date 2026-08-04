Дрони атакували склади Wildberries під Москвою та Санкт-Петербургом (відео)

У Красному Бору Ленінградської області, за попередніми даними, горить комплекс Wildberries площею 154 000 кв. м.

4 серпня дрони атакували Московську та Ленінградську області; за попередніми даними, ціллю атаки були склади Wildberries, очевидці повідомляють про пожежі.

У Красному Бору Ленінградської області після атаки дронів пошкоджено складське приміщення, заявив губернатор Олександр Дрозденко.

Як пише Astra, у Красному Бору розташовано кілька логістичних комплексів, зокрема комплекс Wildberries площею 154 000 кв. м.

Відео дня

У мережі публікують кадри масштабної пожежі на складі та величезний стовп диму.

Крім того, у Чехові Московської області БПЛА атакують складські приміщення Wildberries, у приватному секторі спалахнула пожежа.

Російські ЗМІ повідомляють, що в Чехові в промисловій зоні Новоселок внаслідок влучання БПЛА сталося кілька загорянь, найбільше з яких – на складі. Також пошкоджено електроподстанцію та адміністративну будівлю.

Також у Кстово Нижньогородської області повідомляють про пожежу та задимлення після атаки дронів.

Wildberries у війні

Раніше ЗМІ розповіли, як російська армія отримує товари з маркетплейсу Wildberries. Закупівлі відбуваються не безпосередньо, а через волонтерські організації. Найчастіше там замовляли медичні товари та інструменти різного призначення.

Також нагадаємо, що 3 серпня Сили оборони України завдали удару по логістичному хабу Wildberries у Володимирській області. Цей комплекс є одним із найбільших об’єктів Wildberries у Центральній Росії.

Вас також можуть зацікавити такі новини: