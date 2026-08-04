Вступна кампанія 2026: в МОН розповіли про найпопулярніші спеціальності та університети

У цьому році вступники подали на 28% заяв більше, ніж торік.

Цьогоріч вступники до університетів обирали такі спеціальності, як менеджмент, психологію та філологію. Водночас, зріс попит на комп’ютерні науки та кіберзахист. Про це заявив розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко, передає Укрінформ.

За його словами, один із ключових етапів вступної кампанії 2026 року - подання заяв на вступ до університетів - завершено.

Трофименко розповів, що у цьому році вступники подали на 28% заяв більше, ніж торік.

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"Традиційно найбільше заяв подано на менеджмент, психологію та філологію, але зріс попит на комп’ютерні науки та кіберзахист. Водночас бачимо помітне зростання інтересу до спеціальностей з особливою підтримкою", - сказав він.

Серед них, як пояснив заступник міністра, будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування.

За даними МОН, на менеджмент вступники подали 105 301 заяву (79 317 заяв у 2025 році), на психологію - 66 774 (64 009 - у 2025 році), на філологію - 61 410 (58 611 - у 2025 році).

До десятки популярних спеціальностей також увійшли маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, середня освіта, кібербезпека та захист інформації.

За кількістю поданих заяв лідирує Національний університет "Львівська політехніка" - 59 676.

Також до п’ятірки лідерів увійшли Львівський національний університет імені Івана Франка - 46 601; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 39 188; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 34 323; Державний торговельно-економічний університет - 26 247.

Навчання в Україні – що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні в МОН зазначили, що кількість іноземних студентів в Україні через повномасштабне російське вторгнення скоротилася вп'ятеро.

Наразі в країні працює єдина міжвідомча координаційна база для видачі запрошень іноземним абітурієнтам, до якої мають доступ Державна міграційна служба та Служба безпеки України. Вони відпрацьовують кожного вступника з точки зору безпеки ще до видачі, верифікують сам факт видачі запрошення, щоб з ним можна було піти в наше консульство за кордоном.

Основним логістичним маршрутом для студентів залишається транзит через країни, які не входять до Шенгенської зони, оскільки країни ЄС проводять надто ретельні перевірки через міграційні ризики.

Зокрема, найчастіше іноземці прибувають в аеропорт Кишинева в Молдові, де їх зустрічають фахівці Українського державного центру міжнародної освіти або представники самих університетів.

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