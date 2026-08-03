'На жаль, ми ніколи до нього не приєднаємося': Залужний зробив заяву щодо вступу до НАТО

Залужний вважає, що НАТО залишиться у нинішньому вигляді й проведе наступні 12 років, так само як і Україна, на шляху до стандартів.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що наша країна не стане членом НАТО. Він висловився щодо майбутнього євроатлантичної інтеграції під час зустрічі послів у Києві, пише Rzeczpospolita.

Видання розповіло, що Залужного попросили прокоментувати участь України у Спільних експедиційних силах (JEF), однак він розпочав свою промову з питання членства в НАТО.

"Я дуже добре знаю НАТО. Протягом приблизно 12 років я особисто працював над тим, щоб ми перейняли стандарти Альянсу, і щороку чув, що ми вже близькі до вступу в НАТО. На жаль, ми ніколи до нього не приєднаємося", - заявив український посол у Великій Британії.

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Залужний розкритикував НАТО

Колишній головнокомандувач ЗСУ стверджував, що однією з перешкод на шляху України до НАТО є нинішня модель функціонування організації, яка, на його думку, не відповідає реаліям сучасної війни.

Видання додало, що на думку Залужного, важко приєднатися до структури, яка й досі ґрунтується на рішеннях, що походять із часів Другої світової війни, тоді як українські збройні сили набули досвіду ведення сучасного збройного конфлікту.

Окрім цього, він розкритикував військові можливості Альянсу, незважаючи на потенціал його найбільших членів, зокрема Сполучених Штатів та Великої Британії.

"Найімовірніше, НАТО залишиться у нинішньому вигляді й проведе наступні 12 років, так само як і Україна, на шляху до стандартів, необхідних для досягнення хоча б половини рівня Російської Федерації", - висловив думку Залужний.

Водночас ексголовнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна потребує технологій, якими наразі володіють країни НАТО, зокрема у сфері протиракетної оборони, космічних можливостей та передових військових систем.

Інші військові союзи замість НАТО

Видання зазначило, що говорячи про майбутні гарантії безпеки для України, посол вказав на можливість розвитку інших військових союзів. На його думку, у майбутньому можуть виникнути нові структури, зокрема європейський безпековий блок.

"Україна приєднається до блоків і союзів, які, ймовірно, будуть створені. Найімовірніше, мова йтиме про європейський військовий блок безпеки", - поділився він.

В статті вказується, що як приклад ефективного механізму співпраці Залужний навів Спільні експедиційні сили (JEF), до яких входять, зокрема, Велика Британія, країни Північної Європи та Балтійські держави. Залужний зазначив, що структури командування JEF існують вже з 2015 року, хоча все ще потребують посилення.

Він розповів, що шкодує, що Україна наразі не працює над приєднанням до цього формату.

"Проте JEF не є аналогом НАТО – організація не має механізму спільної оборони та офіційних союзницьких зобов’язань між членами", - уточнює видання.

Україна і НАТО: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку американської блогерки Лор Лумер, якщо Росія захопить Україну, вона перейде до інших країн НАТО. Лумер не виключила вторгення країни-агресорки до Польщі. Також блогерка прогнозує, що в такому випадку Китай нападе на Тайвань, а на Близькому Сході відбудеться дестабілізація ситуації. Тому Лумер закликала американців "мислити ширше".

Також ми писали, що журналісти в статті Newsweek припускають, що президент України Володимир Зеленський уже зрозумів, що нічого не досягне, апелюючи до почуття справедливості чи моралі Трампа. Тепер Київ, можливо, зможе переконати Білий дім у тому, що тісніше партнерство дає більше переваг, ніж вважалося раніше. Серед нових напрямків співпраці називають масштабну угоду щодо дронів, а також залучення України до захисту арабських держав Перської затоки в умовах іранської агресії. Україні ж, як і раніше, потрібна підтримка США у закупівлі ракет для систем ППО "Патріот".

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