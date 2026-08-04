На Україну чекає найскладніша зима з початку війни, – CNBC

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що Путін скористається зимою, щоб остаточно зламати Україну.

Україна готується до ще однієї надзвичайно складної зими, яка може стати найсерйознішим випробуванням з початку повномасштабного вторгнення Росії, пише CNBC.

Протягом останніх тижнів російські війська збільшили кількість ракетних ударів по українських містах, ймовірно, намагаючись скористатися браком у Києва засобів перехоплення балістичних ракет.

Ірина Терех, генеральний директор компанії Fire Point, заявила, що Києву необхідно реалістично оцінювати загрозу, з якою він зіткнеться в найближчі місяці, з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони в країні.

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"Зима наближається, і минула зима була дуже важкою для України та для великих міст загалом. Ця буде не легшою – а, ймовірно, навіть важчою", – сказала Терех у коментарі CNBC.

Україна, як і раніше, сильно залежить від американських ракет Patriot PAC-3 для перехоплення російських балістичних ракет, хоча українські компанії й прагнуть розробити власні протиракетні технології.

"Ми намагаємося втиснути програму, на розробку якої зазвичай йде від 20 до 30 років, у кілька років, і це не те, що можна зробити за три місяці до зими", – сказала Терех.

Перестановки в уряді

Напередодні наступної зими Україна зміцнює оборону своєї енергетичної інфраструктури та нарощує резерви для забезпечення достатніх поставок тепла й електроенергії. Вона також прагне отримати додаткове фінансування від своїх європейських партнерів і намагається сформувати пакет допомоги на зимовий період.

Крім того, як вважає аналітик Сергій Кузан, деякі кадрові перестановки в уряді пов’язані з необхідністю підготовки до суворої зими.

"По суті, уряд було реформовано та оновлено для перезапуску інституційних процесів і поліпшення координації між різними відомствами. Як стверджував президент Зеленський, головне завдання оновленого кабінету міністрів – забезпечити повну готовність енергетичної та оборонної інфраструктури до холодної погоди", – сказав Кузан CNBC.

Путін продовжить боротьбу взимку

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що російський лідер Володимир Путін, безсумнівно, спробує використати зиму, щоб остаточно зламати Україну, позбавивши країну електро- та теплопостачання.

Проте Волкер заявив, що Київ перебуває в кращому становищі для відбиття російських балістичних ракетних ударів, ніж минулої зими.

"Путін рухається довгостроковим шляхом до поразки. Він не може впоратися з втратами на полі бою. Україна позбавляє Кремль нафтопереробних та експортних потужностей, що виснажує його бюджет", – заявив Волкер у інтерв’ю CNBC.

Він вважає, що Путін боротиметься доти, доки зможе, але його можливості стають обмеженими.

"Я думаю, він продовжить боротьбу взимку – вважаючи, що це може піти на користь Росії, – але до весни, я думаю, Путін зіткнеться з жорсткими обмеженнями у своїй агресивній війні, і йому доведеться погодитися на припинення вогню", – додав він.

Аналітики називають нещодавні спроби України завдати удару по ключових логістичних центрах, таких як роздрібний гігант на кшталт Amazon Wildberries, стратегією, спрямованою на підвищення витрат війни для російського бізнесу в надії, що Путін буде змушений сісти за стіл переговорів.

Україна готується до зими – новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір зробити все можливе, щоб змусити Путіна погодитися на припинення війни до зими.

Він також зазначив, що прем’єр-міністр повинен мати чіткий перелік того, що потрібно країні на цю зиму, і "кожен український посол має розуміти, які трансформатори і в кого ми маємо шукати".

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив думку, що Україна не готова до швидкого відновлення енергосистеми у разі серйозних атак росіян на енергетику взимку.

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