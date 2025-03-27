Рафаель Гроссі вважає, що перемир'я дасть змогу перейти до "режиму без війни".

Захоплена Росією Запорізька атомна електростанція в Україні може відновити роботу протягом кількох місяців після припинення вогню. Водночас для перезапуску всіх реакторів, імовірно, знадобиться більше року.

Видання Reuters пише, що в Запоріжжі працює невелика кількість співробітників МАГАТЕ. В останньому квартальному звіті агентства йдеться про те, що ситуація з безпекою та охороною залишається нестабільною, а збройні російські війська перешкоджають доступу до деяких частин станції.

"Що стосується безпеки станції і загальної ситуації на ній, я маю сказати, що вона професійно контролюється і управляється Росією. Деякі роботи з технічного обслуговування..., можливо, не є настільки всеосяжними, як могли б бути, але це також є наслідком війни", - розповів очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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За його словами, незважаючи на це, відносно швидкий, але поступовий перезапуск станції, по одному реактору за раз, можливий.

"Ми говоримо про місяці, і, можливо, щоб уся Запорізька атомна електростанція запрацювала в повному обсязі з усіма шістьма енергоблоками, знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", - заявив глава МАГАТЕ.

При цьому він зазначив, що експлуатація всіх реакторів буде "важкою, але не неможлива".

Росія окупувала Запорізьку АЕС - головні новини

Запорізька АЕС разом із містом Енергодар була захоплена російськими окупантами на початку березня 2022 року і все ще перебуває під їхнім контролем. Загарбники неодноразово завдавали ударів по ядерному об'єкту і звинувачували в цьому Україну.

Нещодавно стало відомо, що росіяни пошкодили резервуар дизельного палива на ЗАЕС. Як вважає співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна, це може бути підготовкою до підключення АЕС до енергосистеми Росії.

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