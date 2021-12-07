Міністерство економіки погіршило прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту України в 2021 і 2022 роках.
Про це йдеться в консенсус-прогнозі, який оприлюднило Міністерство економіки.
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"Експерти очікують зростання ВВП: в 2021 році на рівні 3,4% на відміну від раніше прогнозованих 4,1%, в 2022 році – на 3,6% на відміну від 3,7% відповідно", - йдеться в повідомленні.
У Мінекономіки причиною перегляду прогнозу назвали уповільнення зростання інвестицій.
Разом з тим в міністерстві вважають, що у 2023 і 2024 роках зростання вітчизняної економіки складе 3,4% і 4% відповідно.
Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим показником валового внутрішнього продукту за всю історію - близько 195 мільярдів.
Прогноз:
- 21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.
- Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.
- Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.
- У держбюджеті на 2021 рік закладено зростання ВВП України на рівні 4,6%.
- Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року побільшати на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.