За словами міністра економіки Юлії Свириденко, наступного року планується вийти на високі темпи зростання ВВП завдяки старту низки програм.

Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію у розмірі орієнтовно 195 млрд доларів.

Про це написала міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Наша мета - забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах. Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів. Хороша новина полягає у тому, що Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію (орієнтовно 195 млрд доларів)", - написала вона.

Свириденко зазначила, що наступного року планується вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту.

Вона також повідомила, що напередодні разом з міністром оборони Олексієм Рєзніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою провели онлайн-зустріч із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну.

"Говорили про стабільність економіки та стійкість України до зовнішніх загроз. Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік", - написала міністр.

За її словами, іноземних інвесторів найбільше цікавить питання безпеки кордонів.

Рєзніков повідомив, що насправді ситуація є достатньо стабільною, що також доводять його особисті регулярні поїздки у прикордонні райони.

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Кулеба, своєю чергою, запевнив інвесторів, що негативні інформаційні повідомлення з боку Росії мають на меті виключно дестабілізувати ситуацію навколо України та створити негативне інформаційне поле, щоб послабити українську економіку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, реальний ВВП України в третьому кварталі 2021 року збільшився на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Національний банк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з огляду на триваліший та суттєвіший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%.

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового продукту України у 2021 році до 3,2% проти 3,5% у жовтневому прогнозі.

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Автор: Катерина Жирій