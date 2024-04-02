Разова грошова виплата буде нарахована до 24 серпня 2024 року.

Кабінет міністрів затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".

Представник Кабміна у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram повідомив, що разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня цього року у визначених розмірах.

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

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І групи - 3 100 гривень;

II групи - 2 900 гривень;

III групи - 2 700 гривень.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, призначено виплати у розмірі 1 000 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3 100 гривень.

Виплата у розмірі 650 гривень передбачена для таких категорій осіб:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Учасники війни та колишні вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога отримають по 450 гривень.

Зміни у розмірах виплат в Україні

З 1 березня в Україні було проведено щорічну індексацію пенсій. Розмір підвищення склав 8%, у середньому пенсії зросли на 322 грн. Розмір середньої пенсії після індексації становить 5717 грн.

Також з 1 березня уряд перестав нараховувати допомогу переселенцям деяких категорій. Уряд вирішив переглянути принцип нарахування допомоги, щоб мотивувати переселенців працевлаштовуватися і знизити соціальне навантаження на державу.

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