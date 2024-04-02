Наразі у парламенті активно обговорюють ймовірність підвищення виплат воїнам.

Наразі у Верховній Раді активно розглядають підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень.

Про це заявив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко. Він нагадав, що це була ініціатива президента Володимира Зеленського.

"Президент сказав про 200 тисяч (підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень - УНІАН). І це, я знаю, зараз достатньо серйозно розглядається. Є ініціативи щодо дітей, родичів, тих, хто проходить військову службу на передовій, дати пільги щодо навчання. Я чув про це. Ходили думки і чутки про інші пільги, пов'язані зі сплатою комунальних речей. Але це були чутки. Не можу їх підтвердити чи спростувати", - зазначив Федієнко.

Нардеп додав, що нардепам потрібно частіше комунікувати з військовими, щоб розуміти їхні потреби. Федієнко додав, що для цього не обов'язково лізти в окоп, а достатньо поспілкуватися з воїнами, яких нещодавно вивели із зони активних бойових дій.

Зарплати військовим

Як повідомляв заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони Юрій Мисягін, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами фракції анонсував підвищення зарплатні військовим до 200 000 грн. Це стосуватиметься тільки тих, хто понад два роки на нулі. Але це ще не остаточне рішення.

Раніше УНІАН писав, що у Верховній Раді назвали цифри дефіциту бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 млрд грн.

Законопроект №11012, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим, буде розглянуто, ймовірно, після проекту закону про мобілізацію, повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський.

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