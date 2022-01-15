Становище російської економіки продовжує погіршуватися.

Російський рубль продовжить падати на тлі міжнародного занепокоєння діями Кремля на російсько-українському прикордонні.

Таку оцінку дали російські аналітики, пишуть Коммерсант і Forbes.

У разі нападу на Україну й введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%, повідомили економісти "Ренессанс Капитал" Софія Донець та Андрій Мелащенко.

Становище російської економіки продовжить погіршуватися до того моменту, поки міжнародна спільнота не переконається у відведенні військ Росії від України, тобто не отримає неспростовні дані про цю деескалацію.

Читайте такожРосія будь-якої миті може змінити курс долара - прогнозВ іншому випадку російський регулятор буде ухвалювати заходи з боротьби з дефіцитом ліквідності, включаючи "елементи контролю за рухом капіталу", збори за операції з федеральними кредитними облігаціями для нерезидентів, а також ринкові інвестиції для забезпечення фінансової стабільності.

Санкції призведуть відтік іноземних інвестицій і послаблення рубля на 3-6%.

Економісти вже спостерігають негативні тенденції на російському ринку. Американські обмеження насамперед зачеплять банківську сферу, курс валют й високотехнологічний сектор. Зауважується потенціал зниження індексу Московської біржі до рівня 3,5 тисячі пунктів.

Що передувало

Після заяв Росії про безрезультатність перемовин з НАТО щодо України індекс Мосбіржі уперше з 24 грудня впав нижче 3700 пунктів, рубль втратив 1 рубль 8 копійок, торгуючись на рівні 76,56 рублів / долар.

У глобальному огляді швейцарського банку Credit Suisse про економічні ризики на 2022 рік вказано, що головним викликом для росіян стане вторгнення в Україну і запровадження у зв’язку з цим жорстких економічних санкцій.

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