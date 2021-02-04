Правоохоронці повідомили про підозру екс-чиновнику, який є громадянином Великобританії.

Служба безпеки України повідомила про підозру у розтраті 9 мільйонів гривень державних коштів екс-голові АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Читайте такожВ Австрії затримали українця, який привласнив в Україні мільйони гривеньПро це йдеться у повідомленні СБУ.

"За попередніми даними слідства, чиновник, який є громадянином Великобританії, організував протиправний механізм розтрати коштів державної корпорації. Через його дії державі завдано матеріальних збитків на понад 9 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.

При цьому ім'я екс-чиновника не називається.

Згідно з повідомленням, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Що цьому передувало

У квітні 2020 року Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Василя Коваленка.

До цього з грудня 2019 року в.о. голови правління ДПЗКУ був Саймон Чернявський (громадянин Великобританії).

У квітні 2020 року він відмовився продовжувати тимчасовий трудовий контракт і брати участь у конкурсі на посаду голови правління корпорації.

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Автор: Ганна Нагорна