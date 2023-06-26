За словами джерел, рішення оприлюднять 26 червня, а набуде чинності воно 28-го.

Кабінет міністрів України затвердив на посаді нового керівника Державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна.

Як повідомляє "Українська правда", це рішення оприлюднять 26 червня, а набуде чинності воно 28-го. Сметаніну поставлять завдання скоротити витрати, а відповідно штат керуючої структури, мінімум на 20%.

За словами джерел, чинний глава УОП Юрій Гусєв провалив ракетну програму. Згідно з новими планами президенту України Володимиру Зеленському було обіцяно, що вже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово знищувати російську військову інфраструктуру в глибині території РФ.

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За даними УП, Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну з країн Європи, з якими Україна має тісні оборонні контакти, але поки ствердної відповіді від президента Гусєв не отримав.

Хто такий Сметанін

Германіну Сметаніну 31 рік. У 28 років він був призначений директором Харківського бронетанкового заводу, після чого став керівником Харківського заводу імені Малишева.

Рокіровка в "Укроборонпромі"

22 червня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що гендиректор "Укроборонпрому" йде з посади. Гусєв, як передбачається, може стати послом в одній з країн Європи.

Повідомлялося, що рішення про його звільнення ініційоване офісом президента. Серед потенційних наступників називали заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва та генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева" Германа Сметаніна. Сам Гусєв, як передбачається, може стати послом, наприклад, в Чехії.

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