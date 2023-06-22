Тепер Гусєв, як передбачається, може стати послом в одній з країн Європи.

Цього року уряд перетворив державний концерн "Укроборонпром" на АТ "Українська оборонна промисловість". Юрій Гусєв, очолював "Укроборонпром" під час реорганізації, йде з посади. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела в галузі.

За словами джерел видання, рішення про його звільнення ініційоване Офісом президента. Водночас джерела кажуть, що особливої причини для цього немає.

"Особливої причини [звільнення] – немає, з міністром [з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним] домовилися полюбовно розійтися", – каже джерело з керівництва фракції "Слуги народу" і додає, що Гусєв "виконав свій обов'язок перед президентом", – реорганізувати концерн у компанію.

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Очікується, що нове акціонерне товариство очолить нова людина. Призначення наступника може відбутися у середу, 28 червня. Серед потенційних наступників називають заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва та генерального директора ДП "Завод імені В.О. Малишева" Германа Сметаніна. Сам Гусєв, як передбачається, може стати послом, наприклад, в Чехії.

Діяльність "Укроборонпром" - останні новини

Цього тижня в державному концерні "Укроборонпром" заявили про успішне застосування БПЛА з дальністю ураження 1000 кілометрів, який з грудня У проходив фінальну стадію випробувань.

Також "Укроборонпром" створив компанію з німецьким концерном Rheinmetall, яка займатиметься ремонтом та виробництвом танків.

Крім того, цього року "Укроборонпром" налагодив виробництво 82-мм осколкових мін на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

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