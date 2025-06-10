Серед продуктів харчування найбільше за рік подорожчали яйця.

Споживча інфляція в Україні в річному вимірі в травні склала 15,9%, що стало максимальним показником за 2 роки – після квітня 2023 року.

Про це повідомила Державна служба статистики. Зазначається, що інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем становила 1,3%, а з початку року – 5,6%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 22,1%.

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Найбільше за рік подорожчали яйця (на 86%), овочі (на 35,7%), соняшникова олія (на 35,4%) та фрукти (на 33,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік здорожчали на 18,3%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,8%.

Ціни на комунальні послуги за рік зросли на 20,1 відсотка – головним чином за рахунок подорожчання електроенергії на 63,6% та послуг з управління багатоквартирними будинками на 17,9%.

На 13,1% за рік подорожчали послуги охорони здоров'я, на 5,8% - транспорту. Стрибок у 18,5% показали ціни на послуги зв’язку.

Інфляція в Україні

У квітні інфляція в Україні пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі, а в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму, повідомляв голова НБУ Андрій Пишний.

За прогнозами Нацбанку, влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг, чому сприятимуть надходження нових урожаїв, ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску.

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