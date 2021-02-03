Надбавка до зарплати медиків у навчальних закладах діятиме до кінця карантину.

Кабінет Міністрів України має намір ввести доплату в розмірі 20% від зарплати для медичних працівників у навчальних закладах.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні буде розглянуто постанову, яка встановлює доплати в 20% для медичних працівників у навчальних закладах. Вже з 1 січня в середньому лікарі в школах отримуватимуть до 1 тис.грн більше", - сказав він.

За словами прем'єра, надбавка в 20% для таких працівників діятиме до кінця карантину.

Держбюджет-2021 і обіцяне підвищення зарплат

У червні 2020 року уряд прийняв рішення направити 8 млрд грн на підвищення зарплат медпрацівникам.

З 1 вересня лікарям мали виплачувати надбавки до зарплат у розмірі 70% від посадового окладу, медсестрам - 50% від мінімальної зарплати, молодшому медичному персоналу - 25% від мінімальної зарплати.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

16 грудня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищено зарплати на 26%, медикам – на 30%.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів у порівнянні з серпнем 2020 року зростуть майже на 30%.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що у 2021 році в Україні збільшать зарплати вчителям та медикам.

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Автор: Ганна Нагорна