Рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні встановив граничний рівень процентних ставок за кредитами, які видаються під державні гарантії для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності та безпеки держави.

Як зазначив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, ставка за кредитами в національній валюті не має перевищувати більш ніж на 6% український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на термін три місяці та бути не більше 30,5% річних.

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Що стосується кредитів в іноземній валюті, то ставка за ними не повинна більш ніж на 6% перевищувати європейську міжбанківську ставку пропозицій на термін до шести місяців і повинна бути не більше 11% річних.

Що цьому передувало

Фінансування державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено в обсязі 25,848 мільярда гривень, що на 16% більше, ніж у 2019 році.

2 березня 2020 року голова державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявив про те, що держоборонзамовлення у 2021 році буде рекордним і складе 30 мільярдів гривень.

Наприкінці жовтня Уруський презентував своє бачення реформи вітчизняного оборонно-промислового комплексу, яка передбачає, що всі державні підприємства галузі будуть корпоратизовані, причому цей процес може зайняти півтора-два роки.

12 листопада 2020 року секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив про те, що в Україні провалено держоборонзамовлення.

28 грудня 2020 року Міністр оборони України Андрій Таран заявив про те, що станом на 26 грудня оборонне відомство виконало державне оборонне замовлення на 99,5%.

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Автор: Дмитро Шварц