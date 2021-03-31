За словами Криклія, діючі зараз тарифи вже не покривають фактичні витрати компанії.

Кабмін прийняв постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій, соціальної допомоги національним поштовим оператором «Укрпошта», тариф у місті зросте до 1,3% з 1,15% від суми виплати, у селі та селищах міського типу – до 2,65% з 2,3%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"Це дозволить "Укрпошті" забезпечити своєчасну доставку пенсій, а також зберегти робочі місця для 10 тис. листонош", - цитує прес-служба його слова.

За словами Криклія, зараз тарифи, затверджені постановою Кабміну від 4 грудня 2019 року, вже не покривають фактичні витрати компанії, необхідні для надання цих послуг.

Міністр також повідомив, що сьогодні "Укрпошта" обслуговує 3,5 млн пенсіонерів, які отримують пенсії вдома готівкою.

"Вони проживають в селах, селищах і містах, де немає жодного відділення банку або навіть банкомату. Всього по Україні таких населених пунктів понад 27 тис., а в цілому в них проживають близько 13 млн громадян", - повідомив Криклій.

Що цьому передувало

Раніше в березні Кабінет Міністрів доручив національному оператору поштового зв'язку України "Укрпошта" укласти з Пенсійним фондом та органами соціального захисту населення договори на доставку пенсій та грошової допомоги.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський неодноразово скаржився на невідповідність розмірів тарифів економічним реаліям. За його словами, чинні тарифи на послуги "Укрпошти" розраховувалися на основі мінімальної заробітної плати в розмірі близько 5 тис.грн, в той час, як зараз мінімалка становить 6 тис. грн.

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Автор: Павло Степанець