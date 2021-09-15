Документ сьогодні буде направлений на розгляд до парламенту.

Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду.

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Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований і реалістичний, це – бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їх здоров'я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишилися незмінними. Це - медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, диджиталізація, підтримка підприємців та економіки", - сказав він.

За його словами, на медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року. Це дозволить підвищити мінімальну зарплату для лікарів до рівня 20 тисяч гривень, а середня зарплата лікарів перевищить 22 тисячі.

На освіту передбачено 185,6 млрд грн, що на 21 млрд грн більше показника 2021 року. Це дозволить підвищити зарплати вчителям і стипендії.

Бюджет Пенсійного фонду повинен скласти 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше показника 2021 року. Це дозволить провести індексацію пенсій 1 березня 2022 року – на цей уряд передбачає 28,2 млрд грн.

На сектор безпеки та оборони передбачено 5,95% ВВП, або 319,4 млрд грн, що на 52,1 млрд грн більше показника 2021 року.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 124,1 млрд грн.

Як додав міністр фінансів Сергій Марченко, номінальний ВВП у 2022 році повинен скласти 5 трлн 368,7 млрд грн, зростання реального ВВП має скласти 3,8%, індекс споживчих цін – 6,2%. Іншими важливими прогнозованими показниками є зростання експорту на 6,5%, а імпорту – на 9,2%. Середній курс гривні до долара має скласти 28,6.

Дохідна частина бюджету - 1 трлн 277,7 млрд грн, що на 161,7 млрд грн більше, ніж цього року. Видаткова частина - 1 трлн 465,7 млрд грн (збільшення на 103,1 млрд грн).

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект Державного бюджету на 2022 рік, який уряд до 15 вересня направить на розгляд до парламенту, буде збалансованим і реалістичним.

Проект Державного бюджету на 2022 рік складений з дефіцитом в 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Автор: Дмитро Шварц