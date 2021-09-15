Середня зарплата лікаря становитиме понад 22,5 тис.грн.

На медичну галузь у проекті державного бюджету на 2022 рік передбачено 193 мільярди гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Це на 31 млрд більше, ніж цього року. Порівняно з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі. Це збільшення витрат дозволяє в 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень", - сказав він.

За словами Шмигаля, середня зарплата лікаря становитиме понад 22,5 тис.грн.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект Державного бюджету на 2022 рік, який уряд до 15 вересня направить на розгляд до парламенту, буде збалансованим і реалістичним.

Проект Державного бюджету на 2022 рік складений з дефіцитом в 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Автор: Леся Лещенко