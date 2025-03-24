Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,09 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 25 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 45,09 гривні за один євро, тобто національна валюта України втратила також 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,65/41,68 грн/дол., а євро – 45,09/45,10 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,56 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. При цьому курс готівкового євро складав 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 24 березня подорожчав на 6 копійок і становив 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку залишився незмінним і складав 45,45 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 44,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що протягом 24-30 березня ситуація на валютному ринку не буде загрозливою.

Вас також можуть зацікавити новини: