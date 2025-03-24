Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 24 березня, подорожчав на 6 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним і складає 45,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 44,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 березня, залишився на позначці 45,46 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 24 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,98 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що протягом 24-30 березня ситуація на валютному ринку не буде загрозливою: курсові коливання залишатимуться мінімальними, а курсові показники мало чим відрізнятимуться від кількох попередніх тижнів.

У свою чергу голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що у другому кварталі ситуація на українському валютному ринку залишатиметься відносно стабільною.

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