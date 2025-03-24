Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 24 березня, зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,88 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 45,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,56 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,45 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,30 грн/євро, а курс продажу - 45,10 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 24 березня, складає 86 895 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 617 200 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 24 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,98 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

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