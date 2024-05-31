Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,99 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 3 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,99 грн/євро, тобто гривня знизилася на 17 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,57/40,60 грн/дол., євро – 44,06/44,08 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 41,13 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,00 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,70 грн/євро (курс продажу – 44,50 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у п’ятницю, 31 травня, зріс на 10 копійок – до 41,10 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 44,75 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що впродовж 3-9 червня на валютному ринку діятимуть інерційні процеси: найімовірніше загальні показники ринку будуть на рівні кінця травня.

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