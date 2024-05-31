Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро - 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 31 травня, зріс на 10 копійок – до 41,10 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 44,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,50 грн, євро – за курсом 43,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 7 копійок і становить 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на на 39 копійок і складає 44,44 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 41,13 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,00 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,70 грн/євро, при цьому курс продажу становить 44,50 грн/євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що нинішнє падіння національної валюти повністю контролюється Національним банком України. За його словами, на позицію НБУ щодо курсу гривні могли вплинути рекомендації міжнародних партнерів.

У свою чергу начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що впродовж 3-9 червня на валютному ринку діятимуть інерційні процеси: найімовірніше загальні показники ринку будуть на рівні кінця травня.

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