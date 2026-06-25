НБУ послабив гривню наприкінці тижня: офіційний курс валют на 26 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,92 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,94/44,97 грн/дол., а до євро - 50,95/50,97 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 25 червня знизився на 1 копійку і складав 45,12 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав одразу на 31 копійку і становив 51,41 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,74 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 45 гривень за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 51,35 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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