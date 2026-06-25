НБУ послабив гривню наприкінці тижня: офіційний курс валют на 26 червня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,92 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,94/44,97 грн/дол., а до євро - 50,95/50,97 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 25 червня знизився на 1 копійку і складав 45,12 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,58 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав одразу на 31 копійку і становив 51,41 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,74 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 45 гривень за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 51,35 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

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