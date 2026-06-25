У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на 25 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 25 червня, залишився на попередньому рівні і становить 45,00 гривень за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 51,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок і складає 51,28 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 25 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,87 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,88 грн за один євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 1 копійку і складає 45,12 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 31 копійку і становить 51,41 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,74 гривні за євро.

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