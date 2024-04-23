Продати долар можна в середньому за курсом 39,50 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 квітня, знизився на 10 копійок – до 40,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 15 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні значно подешевшав – на 36 копійок, до 39,69 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 34 копійки і складає 42,75 грн/євро (курс продажу – 42,51 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 23 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,78 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,31 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні в більшості кас банків до 26 квітня перебуватиме в межах широкого коридору купівлі та продажу від 39,20 до 40,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 39,35 до 40,65 грн/дол.

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