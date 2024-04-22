Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 23 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,78 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,318 грн/євро, тобто гривня зросла на 7 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,74/39,76 грн/дол., євро – 42,29/42,31 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок – до 40,05 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 39,90 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 43,09 грн/євро,а курс продажу – 42,90 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 22 квітня, зріс на 15 копійок і становить 40,15 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 43,10 грн за євро.

При цьому начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що ситуація на валютному ринку наприкінці квітня мало чим відрізнятиметься від подій протягом всього місяця, проте можливе короткочасне зниження курсу іноземних валют.

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