Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 21 липня, подешевшав на 9 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 48,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 липня, також не змінився і складає 49,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 21 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,75 гривні за долар. Тобто українська валюта зміцнилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,61 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 16 копійок.

Курс долара до гривні сьогодні в банках залишився на рівні 42 гривень за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,28 гривні за євро.

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