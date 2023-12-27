Курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 41,63 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 28 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,62 грн/дол., тобто гривня послабилася на 25 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,63 грн/євро, тобто гривня послабилася на 48 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,72/37,75 грн/дол., євро – 41,76/41,79 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, найближчими днями, до 29 грудня, курс долара в Україні в більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,50 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній в межах набагато більш вузького коридору - від 37,40 до 38,35 грн/ дол.

Експерт вважає, що частково гривню страхуватиме наближення новорічних свят. Тому що українці, попри війну, будуть активно здавати в обмінники частину своїх валютних "заначок" для подальшої покупки подарунків і організації новорічного столу.

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