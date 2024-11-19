Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 19 листопада, зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,65 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 44,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який курс долара сьогодні у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,68 грн/дол., що на 3 копійок вище за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,60 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні залишився на попередньому рівні - 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 19 листопада, складає 91 690,81 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 778 247,11 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 19 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Пр цьому офіційний курс євро встановлений на рівні 43,63 гривень за один євро. Таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки.

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