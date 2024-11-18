Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 19 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи укріпилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,63 гривень за один євро. Таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,35/41,39 грн/дол., а євро – 43,67/43,69 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара в Україні 18 листопада знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,62 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 44,10 грн за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 43,45 грн.

Курс долара у "ПриватБанку" 18 листопада залишився на попередньому рівні і становить 41,60 грн за долар, а курс євро знизився одразу на 20 копійок і становить 44,20 грн за євро.

Начальник департаменту казнтачейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий дав прогноз курсу валют до 24 листопада. На його думку, коридори валютних змін на готівковому ринку будуть в межах 41,2-41,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро.

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