Продати долар можна в середньому за курсом 40,10 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 6 червня, знизився на 15 копійок - до 40,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також знизився на 10 копійок і складає 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,57 грн за євро.

Курс валют Київ

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні здешевшав на 3 копійки і складає 40,60 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,50 грн).

Відео дня

Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 7 копійок - 44,31 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на четвер, 6 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,13 грн/дол. Тобто гривня посилилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Раніше повідомлялося, що курс долара в українських банках до 7 червня перебуватиме в межах коридору від 40,25 до 41,65 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній - від 40,30 до 41,50 грн/дол.

У свою чергу керівник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий вважає, що що валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 - 41 гривня за долар, та готівковий ринок – 40 - 41 гривня.

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