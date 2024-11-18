Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 43,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 18 листопада, знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,62 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 44,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,45 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., що на 8 копійок вище за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,60 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 10 копійок - до 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 18 листопада, складає 91 860,14 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 808 100,29 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 18 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також втратила позиції: офіційний курс євро від Національного банку на понеділок встановлений на рівні 43,65 гривень за один євро. Таким чином, гривня послабилася на 18 копійок.

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