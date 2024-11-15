Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 18 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також втратила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро від Національного банку на понеділок встановлений на рівні 43,65 гривень за один євро. Таким чином, гривня послабилася на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,26/41,28 грн/дол., євро – 43,65/43,66 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні становить 41,57 грн/дол., що на 10 копійок нижче вчорашного показника, а продати долар можна за 41,52 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 29 копійок - до 44,10 грн/євро, курс продажу - 43,88 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 15 листопада знизився на 5 копійок і становить 41,60 грн за долар, а курс євро сьогодні знизився одразу на 15 копійок і становить 44,40 грн за євро.

Згідно з прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня курс валют на готівковому ринку очікується в рамках 41,2-41,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро.

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