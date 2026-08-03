Посольства не будуть обслуговувати чоловіків без військово-облікових документів, - постанова Кабміну

Також тепер можуть формуватися документи про адміністративні правопорушення, віднесені до ТЦК і СП.

Українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років без подання ними військово-облікових документів.

Про це йдеться у Порядку перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України, що додається до постанови Кабінету Міністрів № 981 від 29 липня.

Зокрема, для надання консульських послуг у дипломатичних установах в умовах воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, мають подавати не лише необхідні документи, а й військово-обліковий документ в електронній формі або роздрукований.

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При цьому, громадяни України, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальному органі також подають військово-обліковий документ у паперовій формі.

Безпосередньо у консульських установах перевірка здійснюється за наявності технічної можливості – шляхом електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційною системою "е-Консул" та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Тепер можливе формування документів про адмінпорушення

Серед іншого, до завдань цього Реєстру віднесені:

ідентифікація призовників, військовозобов’язаних та резервістів і забезпечення ведення військового обліку громадян України;

формування матеріалів (документів) проваджень у справах про адміністративні правопорушення, віднесені до компетенції Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП);

формування документів, необхідних для виконання завдань щодо військового обліку та проходження військово-лікарської комісії тощо.

Також є можливість перевірити військово-облікові документи шляхом отримання підтвердження актуальності персональних даних у режимі реального часу засобами Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

За яких обставин може бути відмовлено у вчиненні консульських дій військовозобов’язаним

У документі визначені передумови, відповідно до яких вчинення консульських дій консульськими посадовими особами на підставі заяв осіб не допускається та консульською посадовою особою приймається рішення про відмову у вчиненні консульських дій у разі:

по-перше, отримання з Реєстру під час електронної інформаційної взаємодії відомостей про недійсність військово-облікового документа та/або необхідність оновлення персональних даних;

по-друге, непред’явлення особою військово-облікового документа в електронній формі (зокрема роздрукованого), дійсного на момент звернення;

по-третє, пред’явлення особою військово-облікового документа в електронній формі (зокрема роздрукованого), в якому відсутні відомості про підтвердження актуальності персональних даних.

Українські чоловіки за кордоном

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники Територіального центру комплектування розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.

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