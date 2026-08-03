Нацбанк послабив гривню: офіційний курс долара і євро на 4 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 4 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 37 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,78/44,81 грн/дол., а до євро - 51,65/51,67 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 3 серпня знизився на 3 копійки і складав 44,97 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 44,49 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 4 копійки і становив 51,77 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,08 гривні за євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що в серпні курс долара може сягнути позначки 46 гривень. Тиск на валютний ринок можуть чинити наслідки портової блокади. зростання імпорту газу та товарів перед осіннім сезоном і активніше накопичення населенням іноземної валюти після періоду відпусток. Крім того, аналітик не виключає можливі затримки з отриманням міжнародного фінансування, якщо парламент не ухвалить необхідні для МВФ законопроєкти.

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