Національний банк України на середу, 17 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 33,77 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2783,04 (16 лютого – 2796,71)
100 EUR – 3377,08 (16 лютого – 3392,97)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,90/28,92 гривні/долар, до євро – на рівні 33,78/33,80 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на вівторок, 16 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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