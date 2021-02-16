Курс долара знизився до 27,83 гривні, а курс євро - до 33,77 гривні.

Національний банк України на середу, 17 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,83 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 33,77 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2783,04 (16 лютого – 2796,71)

100 EUR – 3377,08 (16 лютого – 3392,97)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,90/28,92 гривні/долар, до євро – на рівні 33,78/33,80 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 16 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій