Щодо долара гривня ослабла на 8 копійок.

Національний банк України на 16 лютого встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,96 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 8 копійок на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро 16 лютого, встановлений на рівні 33,92 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 16 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2796,71 (15 лютого - 2784,4)

100 EUR - 3392,97 (15 лютого - 3368,01)

Курс днем раніше

Національний банк України на сьогодні, 15 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,84 гривні/долар, тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

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Автор: УНІАН