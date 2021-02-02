Національний банк України на вівторок, 2 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,90 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 26 копійок в порівнянні з попереднім показником.
Читайте такожГривня почала тиждень зі зміцнення: курс в обмінниках
Офіційний курс
Нацбанк на 2 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США - 2806,03 (1 лютого – 2813,24)
100 EUR – 3390,39 (1 лютого - 3415,7)
Курс в обмінниках
Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 2 лютого, зміцнився на 10 копійок - до 28,15 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, стосовно євро українська валюта зміцнилася на 15 копійок - до 34,10 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна по курсу 27,95 грн за долар, євро - 33,60 грн за євро.
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,01/28,04 грн/дол., до євро - на рівні 33,85/33,87 грн / євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на понеділок, 1 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,13 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram