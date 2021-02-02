Курс гривні до євро зміцнився до 33,90 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 2 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,06 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 33,90 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 26 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 2 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2806,03 (1 лютого – 2813,24)

100 EUR – 3390,39 (1 лютого - 3415,7)

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 2 лютого, зміцнився на 10 копійок - до 28,15 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, стосовно євро українська валюта зміцнилася на 15 копійок - до 34,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна по курсу 27,95 грн за долар, євро - 33,60 грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,01/28,04 грн/дол., до євро - на рівні 33,85/33,87 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на понеділок, 1 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,13 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій