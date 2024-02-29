Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 41,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 29 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 42,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн, євро – за курсом 41,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 17 копійок - до 41,84 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 29 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,21 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,30 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 42 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Член Ради НБУ Василь Фурман повідомив, що наразі спостерігаються незначні коливання в ту чи іншу сторону, і вони здебільшого пов’язані із фактором сезонності, йдеться у статті УНІАН. За його словами, разом з тим, навесні гривня зазвичай "почувається" сильнішою, тому що аграрії продають більше валютної виручки за рахунок старту посівної.

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