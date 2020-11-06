Гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником

Національний банк України на п'ятницю, 6 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,36 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,58 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 6 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,36 (5 листопада - 28,50)

100 EUR - 33,58 (5 листопада - 33,42)

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 6 листопада, зміцнився на 15 копійок - до 28,40 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро українська валюта ослабла на 5 копійок - до 33,55 грн / євро.

Продати американську валюту в середньому можна по курсу 28,15 грн за долар, євро - 33,10 грн за євро.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,24/28,26 грн/дол., до євро - на рівні 33,45/33,47 грн / євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на 5 листопада встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,51 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій