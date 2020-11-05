Курс долара знизився до 28,51 гривні, а курс євро - до 33,42 гривні.

Національний банк України на вчора, 5 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,51 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вчора встановлений на рівні 33,42 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 5 листопада, зміцнився на 14 копійок – до 28,55 гривні/долар.

Як передає кореспондент УНІАН, стосовно євро українська валюта зміцнилася на 10 копійок – до 33,50 гривні/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,35 гривні за долар, євро – 33,00 гривні за євро.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на вчора, 5 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2850,74 (4 листопада – 2860)

100 EUR – 3342,49 (4 листопада – 3348,06)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України вчора, 4 листопада, станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,46/28,48 гривні/долар, до євро – на рівні 33,35/33,37 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вчора, 4 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,60 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій